Жулин назвал пустой тратой времени обращение России в CAS

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о перспективах сборной России в связи с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Нам стоит обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но это бесполезно, потому что, учитывая сложившуюся ситуацию, для любой федерации, как лыжного спорта, так и фигурного катания, - это пустая трата времени», - приводит слова Жулина Sport24.

Напомним, что ряд международных организаций отстранила российских спортсменов от турниров под их эгидой из-за ситуации на Украине. Российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира. Вместо этого спортсмены примут участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 24 по 27 марта в Саранске.