Бах - об отстранении российских спортсменов: Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов

Глава МОК Томас Бах поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это - политизация спорта, противоречащая Олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета», - приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Напомним, что ряд международных организаций отстранила российских спортсменов от турниров под их эгидой из-за ситуации на Украине. С данной рекомендацией ранее выступил МОК, призвавший исключить сборную России из всех соревнований.