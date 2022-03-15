В Минспорта заявили об инициативе придания всем внутренним соревнованиям статуса открытых

Заместитель министра спорт РФ Одес Байсултанов озвучил ключевые решения ведомства в связи с введением жестких международных санкций в отношении российского спорта.

«В связи с новыми реалиями, навязанными играми без правил, нам как никогда необходимо активизировать все резервы и силы на поддержку российского спорта. В этой связи Министерство спорта РФ разработало ряд инициатив по обеспечению устойчивости сферы физической культуры и спорта в условиях введения антироссийских санкций со стороны иностранных государств, в том числе, - придание официального статуса открытых и международных спортивным соревнованиям, проводимым на территории РФ», - приводит слова чиновника ТАСС.

Напомним, ранее президент МОК Томас Бах рекомендовал международным спортивным организациям отстранить российских спортсменов от всех соревнований под своими эгидами, а также лишить Россию запланированных ранее на ее территории турниров. Подавляющее большинство федераций так и поступили, фактически изолировав страну от мирового спорта.