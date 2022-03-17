Японское издание раскритиковало МОК за излишнюю политизированность

Как сообщает «РИА Новости», в статье издания, вышедшей в минувший вторник, утверждается, что олимпийский нейтралитет и лозунг «Спорт – вне политики» являются утопизмом, так как МОК напрямую зависит от текущей политической ситуации в мире и спонсоров, а сами Игры часто становились ареной для конфликтов, насилия и бойкотов.

Напомним, что 28 февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Также в Мок отметили, что если отстранение не возможно по организационным и юридическим причинам, МОК считает целесообразным выступление россиян и белорусов под нейтральным флагом.

Кроме того, МОК позволил международным федерациям принимать собственные решения по санкциям в адрес российских и белорусских атлетов.