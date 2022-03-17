ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Японское издание раскритиковало МОК за излишнюю политизированность

Одно из старейших японских изданий The Mainichi подвергло критике Международный олимпийский комитет за решение не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.
17 марта 2022 19:40

Как сообщает «РИА Новости», в статье издания, вышедшей в минувший вторник, утверждается, что олимпийский нейтралитет и лозунг «Спорт – вне политики» являются утопизмом, так как МОК напрямую зависит от текущей политической ситуации в мире и спонсоров, а сами Игры часто становились ареной для конфликтов, насилия и бойкотов.

Напомним, что 28 февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Также в Мок отметили, что если отстранение не возможно по организационным и юридическим причинам, МОК считает целесообразным выступление россиян и белорусов под нейтральным флагом.

Кроме того, МОК позволил международным федерациям принимать собственные решения по санкциям в адрес российских и белорусских атлетов.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Антон Бабиков: Не могу сказать, что чрезмерно страдал, когда все поехали в Пекин, а я нет
Российская команда завоевала на зимних Олимпийских играх 2022 года 32 медали.
17.03.2022 19:47
Олимпиада
Японское издание раскритиковало МОК за излишнюю политизированность
Одно из старейших японских изданий The Mainichi подвергло критике Международный олимпийский комитет за решение не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.
17.03.2022 19:40
Олимпиада
В Минспорта заявили об инициативе придания всем внутренним соревнованиям статуса открытых
На национальные первенства планируется приглашать иностранных спортсменов
15.03.2022 11:58
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
Жулин назвал пустой тратой времени обращение России в CAS
Ряд международных организаций отстранила российских спортсменов от турниров.
11.03.2022 22:40
Олимпиада
Бах - об отстранении российских спортсменов: Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов
Ряд международных организаций отстранила россиян от турниров.
11.03.2022 20:33
Олимпиада
Бородавко рассказал, как на российских лыжников повлияли коронавирусные ограничения на ОИ-2022
Специалист подчеркнул, что все атлеты ответственно отнеслись к ситуации.
11.03.2022 14:39
Олимпиада
ОКР назвал дискриминацией недопуск россиян до Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Соревнования должны состояться с 20 по 25 марта в финском Вуокатти.
11.03.2022 14:20
Олимпиада
Мэрия Москвы озвучила суммы выплат призерам зимней Олимпиады в Пекине
Спортсмены получат до 4 млн. руб, а тренеры - до 2.
09.03.2022 16:26
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
WADA призвала все лаборатории держать сотрудничество с РУСАДА
На протяжении нескольких последних лет все допинг-пробы российских спортсменов проверяются за рубежом.
08.03.2022 17:37
Олимпиада
автор: Александр Бойченко
Слушания в CAS по делам Устюгова и Слепцовой перенесены на май
Сборная России может лишиться первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
07.03.2022 17:30
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
«Трактор» заржавел и не завелся. Как начались четвертьфиналы Кубка Гагарина
«Трактор» проиграл первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» (0:1) - так начался второй раунд плей-офф КХЛ.
Побеги за границу и икра в багаже. Из-за санкций нашим спортсменам пора осваивать опыт СССР?
Россия из-за многочисленных санкций оказалась в изоляции. Однако нашей стране это не впервой. Как за «железным занавесом» существовал спорт во времена позднего СССР - и чем нынешняя ситуация отличается от той, советской?
Победный экспресс с коэффициентом 15 тысяч и новый клуб для Роналду. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Ударим по Евротуру своим Ростуром! Где искать соперников для нашей забаненной хоккейной сборной
Сборная России не будет принимать участие в Евротуре на протяжении двух лет. Но играть-то надо!
Наперегонки с Овечкиным! Как Капризов забил 2, выбил 75 и стал первой звездой (видео)
В очередном матче чемпионата НХЛ две заброшенные шайбы Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» победить «Бостон» (4:2).
«Желтая подлодка» потопила «старую синьору». Как экс-тренер «Спартака» выбил «Юве» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери в гостях разгромил «Ювентус» (3:0) и попал в число восьми сильнейших клубов Европы.
Дай им жару, Камила! Покажи миру, кто в женской «фигурке» хозяйка
Коммерческий шоу-турнир «Кубок Первого канала» пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. В нем примут участие все сильнейшие фигуристы страны кроме Александры Трусовой.
Удар под дых… Легионеры бросили «Динамо» перед серией с ЦСКА
Состав бело-голубых покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон, что заметно снижает шансы команды Алексея Кудашова в противостоянии второго раунда Кубка Гагарина-2022.
Медведева вернулась, Загитова создала секретную группировку! Как ученицы Тутберидзе готовятся к КПК-2022
25 - 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала, который должен заменить для наших звезд фигурного катания чемпионат мира в Монпелье, куда их не допустили. Тренерский штаб Этери Тутберидзе готовится к предстоящему старту самым ответственным образом.
Польский «бык» ждет украинского «зенитчика» в Афинах? Куда разъехались 29 легионеров РПЛ
Только восемь иностранных футболистов среди покинувших Российскую Премьер-Лигу на фоне украинских событий уже нашли себе новые команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика