Губерниев отреагировал на решение WOA выступить против отстранения российских спортсменов

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Голос разума все же доносится до мира. Мы получаем разные мнения. Если кто-то говорит дельные вещи, это хорошо. Спортсмены должны выступать. Без России спортивный мир будет беднее. Спасибо им большое за мнение», - приводит слова Губерниева РИА Новости.

Добавим, что рекомендацию МОК выполнили все федерации, она допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

В итоге наши атлеты получили разрешение на участие в международных соревнованиях только в автоспорте, теннисе, велоспорте, профессиональном боксе и ММА.