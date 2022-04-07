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Устюгов получил 15 миллионов рублей за золото ОИ-2022, а Резцова – 17 миллионов за серебро и бронзу

Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
07 апреля 2022 18:40
автор: Александр Бойченко

На встрече с губернаторами Югры Натальей Комаровой были вручены денежные сертификаты спортсменам с этого региона, которые добились успехов на прошедших Олимпийских играх-2022.

Об этом сообщает «Югра-ТВ».

Лыжник Сергей Устюгов, ставший финишером мужской лыжной эстафеты, получил за золотую медаль сертификат на 15 миллионов рублей. Биатлонистка Кристина Резцова стала обладательницей сертификатов на 10 и 7 миллионов рублей на две олимпийские награды. Резцова завоевала серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной.

Кроме того, были награждены спортсмены-паралимпийцы, блестяще выступившие на играх «Мы вместе. Спорт».

Отметим, что Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля. Национальная сборная России расположилась на итоговом девятом месте с 32 медалями (6-14-12).

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