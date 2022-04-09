Из-за санкций российским олимпийцам дадут деньги вместо обещанных машин

Российские медалисты Олимпийских игр в Пекине получат от правительства денежные компенсации вместо обещанных ранее автомобилей.

Как стало известно телеканалу «Матч ТВ», такое решение принято властями в связи с тем, что из-за веденных против России санкций в Россию не удалось поставить необходимое количество машин.

Напомним, что всем спортсменам, занявшим призовые места, также полагаются выплаты в следующем размере: за золотую медаль - четыре миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона рублей и за бронзовую - 1,7 миллиона рублей.

По итогам Игр в столице Китая Россия завоевала 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых и заняла девятое место в общем медальном зачете.