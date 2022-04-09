Финский юрист предложил WADA отстранять наставников пойманных на допинге юных спортсменов

Финский юрист Лаури Тарасти предложил WADA накладывать санкции на тренеров несовершеннолетних спортсменов, которые были уличены в допинге.

«Это было бы моральным уроком. Хорошо бы понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний спортсмен может не понять, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой», — цитирует Тарасти Helsingin Sanomat.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 произошёл допинговый скандал с положительной допинг-пробой 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес это дело на отдельное заседание. Судьба золотых медалей сборной России в командном первенстве по фигурному катанию по-прежнему остается неизвестной.