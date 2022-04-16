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«Расизм у них в крови». Валуев считает, что к российским атлетам не будет человеческого отношения

Ранее международные федерации отстранили российских спортсменов от международных турниров.
16 апреля 2022 00:21
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и ныне депутат Госудмы Николай Валуев уверен, что по отношению к российским спортсменам не следует ждать хорошего отношения от Запада и Европы.

«Надеяться на то, что к российским спортсменам когда-нибудь будет человеческое отношение со стороны США и Европы, — бессмысленное занятие. Расизм у них в крови. Это данность. На самом деле нормального отношения к нам никогда и не было.

Вспомните Ванкувер, например. Многие до сих пор не поняли, что Западу так легче готовить мир к блицкригу, списывать свои проблемы на русских и Путина. Нас несправедливо мало на несправедливо большой территории. И это как раз никогда не скрывали. Столетиями», — приводит слова Николая Валуева Sport24.

Напомним, многие спортивные федерации отстранили российских спортсменов от международных соревнований на неопределенный срок.

источник: Sport24.ru
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