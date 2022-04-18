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Глава ОКР поддержал переход российских спортивных федераций в Азию

Сборная России отстранена от международных соревнований.
18 апреля 2022 13:10

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что поддерживает переход российских федераций в состав участников азиатских конфедераций.

«Моя личная позиция заключается в том, что если это позволит избежать политической, ангажированной, русофобской истерии, которая происходит в странах Запада и, преимущественно, в Европе, то я готов поддержать», - приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

Напомним, что ранее ряд международных федераций приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Помимо этого Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. В это число вошли - финал Лиги чемпионов по футболу и чемпионат мира по хоккею.

После этого Россия и Белоруссия организовали совместные турниры в различных видах спорта.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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