МОК отреагировал на призыв министра спорта Швейцарии исключить представителей России и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал призыв министра спорта Швейцарии Виолы Амерд исключить из своих рядов представителей России и Белоруссии.

«Члены МОК избираются в индивидуальном порядке и, согласно Олимпийской хартии, не представляют свою страну в этом органе. Однако на данный момент заседания МОК с участием российских членов МОК не проводятся», - приводит заявление МОК РИА Новости.

Напомним, что ранее ряд международных федераций приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Помимо этого Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. В это число вошли - финал Лиги чемпионов по футболу и чемпионат мира по хоккею.

После этого Россия и Белоруссия организовали совместные турниры в различных видах спорта.