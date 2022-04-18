Михаил Мамиашвили: Переход федераций в Азию поможет спортсменам получить соревновательную практику

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался по поводу возможного перехода организации в Азию.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что поддерживает переход российских федераций в состав участников азиатских конфедераций.

– Я не могу для себя объяснить, а какая в этом цель? Если мы перейдем в Азию, это даст нам возможность отобраться на Олимпийские игры? Я думаю, он имел в виду, что это даст спортсменам получить соревновательную практику. В таком случае, в этом логика есть, – цитирует Мамиашвили «Газета.Ru».

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в любых соревнованиях.

Помимо этого, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. В их число вошли финал Лиги чемпионов по футболу и чемпионат мира по хоккею.