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Депутат Госдумы предложил создать турниры, альтернативные Олимпиаде

Приглашать планируется всех желающих.
21 апреля 2022 21:18
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Бурлаков на встрече с гроссмейстером Сергеем Карякиным высказал идею о создании соревнований, которые станут альтернативой Олимпийским играм.

«Участвовать в них смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг «спорт вне политики». Неважно из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту», - приводит слова Бурлакова «РИА Новости».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в автоспорте, теннисе, велоспорте, профессиональном боксе и ММА.

источник: «РИА Новости»
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