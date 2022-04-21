Депутат Госдумы предложил создать турниры, альтернативные Олимпиаде

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Бурлаков на встрече с гроссмейстером Сергеем Карякиным высказал идею о создании соревнований, которые станут альтернативой Олимпийским играм.

«Участвовать в них смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг «спорт вне политики». Неважно из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту», - приводит слова Бурлакова «РИА Новости».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в автоспорте, теннисе, велоспорте, профессиональном боксе и ММА.