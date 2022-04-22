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Путин 26 апреля проведет встречу с чемпионами Олимпиады в Пекине

Также президент побеседует с паралимпийцами страны.
22 апреля 2022 14:15
автор: Максим Скороходов

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил назначенную на 26 апреля встречу Владимира Путина со спортсменами страны.

«Да, действительно, общение с победителями зимних Олимпийских игр, также с членами паралимпийской команды России запланировано», - приводит слова Пескова RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что российских спортсменов перед началом Паралимпиады-2022 отстранили от участия в спортивном событии, поэтому для них организовали турнир «Мы Вместе», который прошел в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта.

источник: «RT на русском»
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