Путин 26 апреля проведет встречу с чемпионами Олимпиады в Пекине

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил назначенную на 26 апреля встречу Владимира Путина со спортсменами страны.
«Да, действительно, общение с победителями зимних Олимпийских игр, также с членами паралимпийской команды России запланировано», - приводит слова Пескова RT, ссылаясь на «РИА Новости».
Напомним, что российских спортсменов перед началом Паралимпиады-2022 отстранили от участия в спортивном событии, поэтому для них организовали турнир «Мы Вместе», который прошел в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта.
источник: «RT на русском»