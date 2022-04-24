Поздняков выступил с призывом к поиску новых форматов проведения соревнований в России

Президент ОКР Станислав Поздняков высказался по поводу создания новых форматов проведения соревнований в условиях санкций в отношении российского спорта.
Согласно информации ТАСС, функционер заявил, что появление новых турниров стало бы полезным для российских спортсменов.
– У всех наших спортивных стейкхолдеров есть сейчас возможность сделать что-то уникальное, найти новый интересный формат. Какой-то новый формат проведения турниров – это было бы правильно, – цитирует Позднякова «Профиль».
Напомним, что в феврале этого года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.
источник: «Профиль»