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Поздняков выступил с призывом к поиску новых форматов проведения соревнований в России

Ранее МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до участия в турнирах международного уровня.
24 апреля 2022 19:37
автор: Владислав Корегин

Президент ОКР Станислав Поздняков высказался по поводу создания новых форматов проведения соревнований в условиях санкций в отношении российского спорта.

Согласно информации ТАСС, функционер заявил, что появление новых турниров стало бы полезным для российских спортсменов.

– У всех наших спортивных стейкхолдеров есть сейчас возможность сделать что-то уникальное, найти новый интересный формат. Какой-то новый формат проведения турниров – это было бы правильно, – цитирует Позднякова «Профиль».

Напомним, что в феврале этого года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.

источник: «Профиль»
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