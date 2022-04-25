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Присутствие Большунова на встрече чемпионов Олимпиады-2022 с Путиным не исключено

Все зависит от здоровья спортсмена.
Присутствие Большунова на встрече чемпионов Олимпиады-2022 с Путиным не исключено
25 апреля 2022 15:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из его группы поедет на встречу чемпионов Олимпиады в Пекине с президентом страны Владимиром Путиным, которая пройдет 26 апреля.

«Что касается награждения, то те, кто планировался, примут участие. По Большунову на сто процентов сказать не могу. У администрации президента есть определённые требования по состоянию здоровья. Непряева, Червоткин, Спицов? Они будут», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Добавим, что на данной встрече также будут присутствовать члены паралимпийской сборной России.

источник: Чемпионат.com
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