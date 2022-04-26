Министерство спорта надеется, что Россия выступит на Олимпиаде 2024 года

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что надеется о том, что российские атлеты будут допущены до летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Все решения, которые приняты международными федерациями, они, как правило, приняты до конца этого года, поэтому надеюсь, что это не создаст . Хотя мы готовы к любым ситуациям», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Олимпиада в Париже должна состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Добавим, что Олимпийский комитет Франции ранее заявлял о необходимости отстранения России от участия в Олимпийских играх.