Серебряных и бронзовых призеров Олимпиады в Пекине наградили государственными наградами

Вице-премьер России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, а также помощник президента страны Игорь Левитин наградили серебряных и бронзовых призеров Олимпиады в Пекине, сообщает ТАСС.

Спортсмены, завоевавшие на Олимпиаде серебро, получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, бронзовых призеров наградили той же государственной наградой II степени. Данную встречу пропустили хоккеисты сборной России на ОИ-2022, выступающие за ЦСКА и «Метталург», которые сегодня проведут пятый матч финала Кубка Гагарина.

Добавим, что позже победители Олимпиады в Пекине вместе с паралимпийской сборной России получат свои государственные награды, которые будет вручать лично президент Владимир Путин.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.