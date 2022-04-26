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Путин вручил государственные награды победителям Олимпиады в Пекине

Зимние Олимпийские игры прошли с 4 по 20 февраля.
Путин вручил государственные награды победителям Олимпиады в Пекине
26 апреля 2022 16:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: ОКР

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям Олимпиады в Пекине, сообщает ТАСС.

Орден Дружбы из рук главы государства получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, а также лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

Орденом почета были награждены фигурист Никита Кацалапов и лыжник Денис Спицов.

Пропустивший встречу с президентом из-за медицинских соображений Александр Большунов был удостоен ордена Александра Невского. Напомним, что в Пекине Большунов завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Всего российские спортсмены стали обладателями шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Добавим, что на встрече с Путиным также отсутствовала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, которая в настоящий момент находится в Нижнем Новгороде с командой по шоу Этери Тутберидзе.

источник: ТАСС
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