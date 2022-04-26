Журова надеется, что к российским спортсменам не применят санкции за встречу с Путиным

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась об опасности для российских спортсменов получить наказание от международных организаций за встречу с Владимиром Путиным.

«К нашим олимпийцам и так применены санкции, они не могут выступать на международных соревнованиях. Но, если за встречу с президентом России международные спортивные федерации введут персональные санкции, это будет верх абсурда. Я не думаю, что такое будет, но даже такой сценарий не стоит исключать», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Добавим, что сегодня на встрече с Путиным присутствовали победители Олимпиады в Пекине фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также лыжники Денис Спицов, Алексей Червоткин и Вероника Степанова.

Ранее пловец Евгений Рылов был дисквалифицирован FINA на девять месяцев за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.