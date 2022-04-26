Путин напомнил, что на Олимпиаде в Пекине сборная России заняла место ниже запланированного

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями Олимпиады в Пекине покритиковал итоговый результат национальной команды в неофициальном медальном зачете Игр-2022.

«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта», - приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей, что является вторым результатом по количеству медалей, но лишь девятым, если считает по наградам «высшей пробы».

Министра спорта Олега Матыцина попросили предоставить президенту доклад о выступлении нашей команды.