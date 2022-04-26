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Матыцин ответил Путину, почему Россия недосчиталась медалей на ОИ-2022

Россияне завоевали в Пекине 32 медали.
26 апреля 2022 20:12
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта России Олег Матыцин ответил Владимиру Путину, почему российские спортсмены на Олимпиаде-2022 заняли итоговое место в общекомандном зачете не то, которое было запланировано.

Напомним, что президент РФ покритиковал итоговый результат национальной команды.

«Мы были лучшими по количеству серебряных, бронзовых, четвёртых мест. И конечно, это, с одной стороны, радует. Но, конечно, абсолютно правильно вы отметили, мы не достигли результата по золотым медалям: их шесть, и нам до итогового показателя, который был нами анонсирован, не хватило двух медалей.

Каковы причины. Первая, с нашей точки зрения, это недостаточная централизация в вопросах управления и подготовки сборными командами. Второй, тоже важный, объективный момент. У нас отсутствует ряд спортивных объектов для подготовки спортсменов, в частности круглогодичной подготовки для лыжного вида спорта, биатлона, конькобежного спорта, горнолыжных дисциплин, парка для сноуборда и фристайла.

Были, конечно, и субъективные факторы, такие как недопуск российских спортсменов по причине отсутствия соответствующей вакцинации либо намеренное непредоставление виз», — цитирует Матыцина пресс-служба Кремля.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине россияне завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это второй результат по количеству наград, но лишь девятый по медалям «высшей пробы».

источник: Президент РФ
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