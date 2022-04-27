Глава ОКР заявил, что о выживании российского спорта говорить не приходится

Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что российский спорт успешно преодолеет последствия санкционной политики западных стран.

«Сейчас многие задаются вопросом, как будет выживать наш спорт. Я уверен, что о выживании говорить не придется, потому что Россия — мощная спортивная держава, и тот большой потенциал, особенно в спорте высших достижений, который мы имеем на сегодняшний день, нужно развивать и адаптировать к текущим условиям», - приводит слова Позднякова пресс-служба комитета.

Напомним, в конце февраля МОК дал рекомендации международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, а у России забрать право на проведение уже запланированных на ее территории крупных международных турниров.