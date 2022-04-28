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Карелин высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований

Ранее многие спортивные федерации были отстранены от соревований.
28 апреля 2022 11:50
автор: Александр Бойченко

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и ныне депутат Госдумы Александр Карелин высказался о ситуации с отстранением российского спорта от международных соревнований.

«Когда мы вернемся в мировые спортивные комбинации, мы должны быть к этому готовы. Мы находимся в сложном правильном цикличном определении. В 1980 году спортсмены не приехали в СССР, в 1984 году на Игры не приехали страны соцлагеря. А в 1992 году я нес флаг Объединённой команды: белое полотнище с олимпийскими кольцами. Но мы и тогда, и сейчас были готовы. Зато мы научимся по-другому относиться к победе в национальном чемпионате», — цитирует Карелина ТАСС.

Отметим, что в конце февраля многие российские спортсмены оказались в международной изоляции из-за внешней обстановки.

источник: ТАСС
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