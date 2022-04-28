Олимпийская чемпионка Великая заявила, что не поехала бы на Игры без национальной символики

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что она бы не заявилась на Олимпийские игры в нейтральном статусе без флага и гимна.

«Мало времени прошло, чтобы это осознать, у нас все люди разные. Но я, например, участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов. Уже в Токио мы поехали под флагом ROC.

Все должны находиться в равных условиях: выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры», — приводит слова Великой ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил санкции в сторону российского спорта: в ближайшие два года сборная России на крупных спортивных мероприятиях выступает в нейтральном статусе и на следующие 4 года не имеет право быть страной-организатором крупных соревнований.