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Бах объяснил санкции МОК против российских и белорусских спортсменов

Олимпийские комитеты России и Беларуси избежали наказаний.
04 мая 2022 08:55
автор: Александр Поволоцкий

Глава МОК Томас Бах рассказал, почему организация рекомендовала налагать санкции на российских и белорусских спортсменов и федерации.

Ранее комитет призвал международные федерации запретить атлетам принимать участие в международных соревнованиях.

«У нас было много аргументов от Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной, что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?»мКризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и что это защитные меры, которые мы должны были принять. Мы должны обратить внимание на сохранение целостности наших олимпийских ценностей и соревнований», - цитирует Баха Inside the Games.

Добавим, что некоторые организации разрешили выступать россиянам под нейтральным флагом и статусом.

источник: Inside The Games
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