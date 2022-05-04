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Тарасова считает, что Бах подтвердил ангажированность МОК по поводу отстранения россиян

Глава Международного олимпийского комитета выступил с заявлением.
04 мая 2022 14:19
автор: Александр Поволоцкий

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление главы МОК Томаса Баха.

Ранее функционер сказал, что комитет рекомендовал отстранять российских спортсменов от международных соревнований в связи с «мировой реакцией».

«Это показывает, что по столь важному вопросу решения принимают не они. Просто поразительно, что люди принимают такие строжайшие решения в отношении людей, которые трудятся, которые были способны побеждать на протяжении нескольких лет. Если бы он сказал, что это его решение, что он думает так, то это было бы уместнее, чем сказать, что это решение не его. Как так получается, что одним можно, а другим - нет. Получается, что сами они решения не принимают», - подчеркнула Тарасова.

Добавим, что некоторые организации разрешили выступать россиянам под нейтральным флагом и статусом.

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