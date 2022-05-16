В МОК объяснили, почему Исинбаева и Тарпищев смогут принять участие в сессии организации

В МОК объяснили, почему Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев смогут принять участие в заключительном дне сессии организации.

«Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются представителями своей страны в организации. Наоборот, Международный олимпийский комитет избирает их как физических лиц, а затем делегирует в качестве послов МОК в спортивные организации их стран», - приводит заявление пресс-службы МОК Reuters.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Практически все организации поступили именно таким образом, практически лишив Россию международных стартов.

Кроме того, у страны забрали права на проведение крупных турниров, запланированных в 2022 и 2023 годах на ее территории.