Роднина назвала ожидаемым решение о недопуске России к тендеру на показ Олимпиад

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Россию и Белоруссию до тендера на показ Игр.

«В свете сегодняшних событий - это вполне ожидаемо, но, я надеюсь, что впереди это не окончательное решение», - приводит слова Родниной «Газета.ру».

Таким образом, в странах не будет легальных трансляций ОИ-2026 и ОИ-2028.

Напомним, что ранее ряд международных организаций приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных соревнований.