«Оптимизма и просвета я не испытываю». Губерниев - о недопуске России к тендеру на показ Олимпиад

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Россию и Белоруссию до тендера на показ Игр.

«К сожалению, я уже ничему не удивляюсь и начинаю привыкать к плохим новостям. И честно говоря, оптимизма и просвета я не испытываю. Нам нужно предпринимать попытки для изменения ситуации к лучшему», - приводит слова Губерниева RT.

Таким образом, в странах не будет легальных трансляций ОИ-2026 и ОИ-2028.

Напомним, что ранее ряд международных организаций приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных соревнований.