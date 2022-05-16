В Госдуме допустили, что Россия сможет приобрести права на показ Олимпийских игр

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Россию и Белоруссию до тендера на показ Игр.

«В МОК же не могут сейчас запретить россиянам участвовать в ОИ, а потом поменять решение. Если это и будет сделано, то непосредственно перед самими Играми, а времени до них предостаточно. Поэтому в дальнейшем Россия может все-таки получить возможность приобрести их», - приводит слова Журовой RT.

Таким образом, в странах не будет легальных трансляций ОИ-2026 и ОИ-2028.

Напомним, что ранее ряд международных организаций приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных соревнований.