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Винер-Усманова заявила, что России не нужны трансляции Олимпиады без своих спортсменов

Российские атлеты не участвуют в большинстве международных соревнований.
17 мая 2022 10:50
автор: Максим Скороходов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на информацию о том, что Международный олимпийский комитет не допустил Россию и Белоруссию до тендера на показ Игр.

«У меня такое же мнение, как у нашего президента. Если нет России на Олимпиаде, тогда зачем нам это всё нужно? Это касается всего, что связано с Олимпиадами, включая и их показ»б - приводит слова Винер-Усмановой RT, ссылаясь на «РБК».

Напомним, что ранее ряд международных организаций приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных соревнований.

источник: «RT на русском»
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