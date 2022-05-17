Винер-Усманова заявила, что России не нужны трансляции Олимпиады без своих спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на информацию о том, что Международный олимпийский комитет не допустил Россию и Белоруссию до тендера на показ Игр.

«У меня такое же мнение, как у нашего президента. Если нет России на Олимпиаде, тогда зачем нам это всё нужно? Это касается всего, что связано с Олимпиадами, включая и их показ»б - приводит слова Винер-Усмановой RT, ссылаясь на «РБК».

Напомним, что ранее ряд международных организаций приняли решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных соревнований.