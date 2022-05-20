Глава МОК заявил, что российские спортсмены не будут подвергнуты санкциям только из-за гражданства

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу рекомендаций организации отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях международного уровня.

По словам функционера, комитет не заинтересован в применении санкции ко всем россиянам только из-за паспорта.

– Почему мы не распространили санкции на всех российских членов олимпийского сообщества? Потому что санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Представьте, тогда каждый спортсмен или функционер должен отвечать за все действия своих правительств, – сказал Бах в ходе сессии МОК.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с рекомендациями не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях. Также организация предоставила возможность международным спортивным федерациям принимать собственные решения по санкциям в отношении россиян и белорусов.