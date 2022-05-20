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Бах признал, что решение об участии россиян на Олимпиаде в Париже остается за политиками

Игры пройдут в с 26 июля по 11 августа 2024 года.
20 мая 2022 19:01
автор: Максим Скороходов

Президент МОК Томас Бах ответил на вопрос, допустят ли российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Нужно разбираться с ситуацией шаг за шагом. У нас есть действующие меры и рекомендации, о которых вы знаете. Мы не знаем, как будет развиваться политическая ситуация. Надеемся, что скоро наступит мир, но мы можем только следить за ситуацией. Решения остаются за политиками. В случае необходимости примем соответствующие меры, когда придет время», - приводит слова Баха «Матч ТВ».

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с рекомендациями не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях. Также организация предоставила возможность международным спортивным федерациям принимать собственные решения по санкциям в отношении россиян и белорусов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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