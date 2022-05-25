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Представитель МИД РФ Захарова обратилась к главе МОК по поводу отстранение российских спортсменов

Следующие Олимпийские игры пройдут во Франции.
25 мая 2022 23:57
автор: Александр Поволоцкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на возможное отстранение российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что решение о допуске россиян будет зависеть от развития политической обстановки в мире. Также функционер добавил, что отстранение «скорее защищает российских спортсменов».

«Спасибо, конечно, за беспокойство. Но функция МОК как раз в обратном: гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта. Ликбез. Пьер де Кубертен провозгласил принцип «спорт вне политики», — написала Захарова в своей соцсети.

Ранее МОК рекомендовал федерациям отстранить атлетов из России от участия в международных стартах.

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