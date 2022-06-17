Вяльбе не думает, что письмо Ласицкене поможет российским спортсменам в восстановлении в правах

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, поможет ли открытое письмо олимпийской чемпионки Марии Ласицкене, направленное главе МОК Томасу Баху, снять с российских спортсменов отстранение от международных турниров.

Напомним, что победительница соревнований по прыжкам в высоту в Токио осудила главу организации за отсутствие смелости и достоинства, чтобы снять ограничения с атлетов из России.

«Не думаю, что это каким-то образом поможет. В любом случае мы все прекрасно понимаем, что всё будет зависеть только от позиции МОК. Предыдущие призывы организации были хитро выстроены. Повторюсь, от этого не выиграет никто. Ни наши конкуренты спортивные, ни мы», - приводит слова Вяльбе RT.

Добавим, что в конце февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.