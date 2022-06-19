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МОК не готов снимать санкции с российских спортсменов

Данная позиция прозвучала на конгрессе FINA.
МОК не готов снимать санкции с российских спортсменов
19 июня 2022 16:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) затронул тему отстранения российских спортсменов.

«Мы все обеспокоены, мы видим, что сейчас формируется новый мировой порядок. Наша позиция, о которой вы знаете, касается санкций, рекомендаций, которые я могу еще раз повторить, но я бы хотел предупредить вас, что в конце концов, принимая озвученные меры, мы не должны забывать о нашей миссии. Мировой спорт - об объединении и уважении правил, вот что отражают наши санкции и рекомендации, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям. Время для их пересмотра или смягчения еще не пришло, но мы не должны забывать о том, как решать дилемму, которая возникла», - приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, что МОК 28 февраля рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований, при невозможности данных действий разрешить им выступать в нейтральном статусе.

Данным послаблением воспользовались в теннисе, велоспорте, шахматах, смешанных единоборствах и гимнастике на клубном уровне.

Напомним, что накануне в Будапеште начался 19-й чемпионат мира по водным видам спорта. Как и сказал Бах, он пройдет без российских спортсменов.

источник: ТАСС
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