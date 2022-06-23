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ISU убрал российских фигуристов из галереи чемпионов в честь Международного олимпийского дня

На Играх-2022 Анна Щербакова и сборная России в командном турнире завоевали золото.
23 июня 2022 21:24

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал фотографии чемпионов Игр-2022 в фигурном катании в честь Международного олимпийского дня.

Примечательно, что в галерее не нашлось места россиянке Анне Щербаковой, победившей в женском одиночном катании, а также ISU не разместил фото сборной России, которая стала олимпийскими чемпионами в командном турнире.

Напомним, что ранее ISU принял решение отстранить российских и белорусских фигуристов от участия в турнирах под своей эгидой из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.

источник: ISU
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На Играх-2022 Анна Щербакова и сборная России в командном турнире завоевали золото.
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