Матыцин оценил вероятность участия сборной России на Олимпиаде-2024

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что санкции, направленные против отечественных спортсменов, продлятся недолго.

«Проблематично говорить о выступлении нашей сборной команды на Олимпийских играх 2024 года», – добавил он.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это будет долго. Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги. Уверен, что нас ждет стопроцентное укрепление национальной системы», – отметил Матыцин ТАСС.

Напомним, 1 марта МОК порекомендовал ведущим спортивным федерациям наложить запрет на участие российских и белорусских спортсменов во всех международных турнирах.