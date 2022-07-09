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Матыцин оценил вероятность участия сборной России на Олимпиаде-2024

В настоящее время российский спорт изолирован от международных турниров.
09 июля 2022 17:23
автор: Александр Бойченко

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что санкции, направленные против отечественных спортсменов, продлятся недолго.

«Проблематично говорить о выступлении нашей сборной команды на Олимпийских играх 2024 года», – добавил он.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это будет долго. Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги. Уверен, что нас ждет стопроцентное укрепление национальной системы», – отметил Матыцин ТАСС.

Напомним, 1 марта МОК порекомендовал ведущим спортивным федерациям наложить запрет на участие российских и белорусских спортсменов во всех международных турнирах.

источник: ТАСС
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