Тарасова призвала Баха уйти в отставку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в ангажированности.

«Сейчас спорт и политика — это слова-синонимы. Это очень плохо, так быть не должно. На наших глазах убивают все принципы олимпийского движения. Пока глава МОК ангажирован и думает в первую очередь о политике, а не о спорте, ничего хорошего ждать не стоит. Всем этим людям стоит уйти в отставку во благо мирового спорта», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, что спортивные организации стали отстранять россиян от международных соревнований после того, как МОК выпустил соответствующую рекомендацию.