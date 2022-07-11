Крейг Риди: Маловероятно, что кто-то из россиян сможет пройти квалификацию на ОИ-2024

Член МОК Крейг Риди оценил перспективы участия спортсменов из России в ОИ-2024.

Напомним, что российских атлетов отстранили от всех международных соревнований из-за геополитической ситуации. У страны отняли право на проведение крупных турниров, в том числе чемпионата мира по хоккею и финала Лиги чемпионов по футболу.

«Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по чёткой инструкции, что не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях. Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в велоспорте, дзюдо и теннисе, которые действовали иначе», — цитирует Риди The Guardian.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что если спортсменов не допустят к Олимпийским играм, в России создадут международные соревнования внутри страны.