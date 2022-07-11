ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Крейг Риди: Маловероятно, что кто-то из россиян сможет пройти квалификацию на ОИ-2024

Соревнования пройдут в Париже.
11 июля 2022 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Член МОК Крейг Риди оценил перспективы участия спортсменов из России в ОИ-2024.

Напомним, что российских атлетов отстранили от всех международных соревнований из-за геополитической ситуации. У страны отняли право на проведение крупных турниров, в том числе чемпионата мира по хоккею и финала Лиги чемпионов по футболу.

«Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по чёткой инструкции, что не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях. Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в велоспорте, дзюдо и теннисе, которые действовали иначе», — цитирует Риди The Guardian.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что если спортсменов не допустят к Олимпийским играм, в России создадут международные соревнования внутри страны.

источник: The Guardian
Это интересно:
Крейг Риди: Маловероятно, что кто-то из россиян сможет пройти квалификацию на ОИ-2024
Соревнования пройдут в Париже.
11.07.2022 21:40
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Тарасова призвала Баха уйти в отставку
Глава МОК стал инициатором отстранения россиян во многих видах спорта.
11.07.2022 12:30
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Матыцин оценил вероятность участия сборной России на Олимпиаде-2024
В настоящее время российский спорт изолирован от международных турниров.
09.07.2022 17:23
Олимпиада
автор: Александр Бойченко
ISU убрал российских фигуристов из галереи чемпионов в честь Международного олимпийского дня
На Играх-2022 Анна Щербакова и сборная России в командном турнире завоевали золото.
23.06.2022 21:24
Олимпиада
Глава МОК заявил, что еще не время снимать санкции с россиян
Президент МОК Томас Бах дал понять, что российские спортсмены будут и дальше находиться под санкциями.
20.06.2022 08:47
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Свищев считает, что Бах противоречит сам себе
Президент МОК рекомендует отстранить россиян и при этом говорит об том, что спорт должен объединять.
19.06.2022 18:40
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
МОК не готов снимать санкции с российских спортсменов
МОК не готов снимать санкции с российских спортсменов
Данная позиция прозвучала на конгрессе FINA.
19.06.2022 16:41
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Вяльбе не думает, что письмо Ласицкене поможет российским спортсменам в восстановлении в правах
Российская легкоатлетка обратилась к президенту МОК.
17.06.2022 09:54
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Ласицкене написала открытое письмо Томасу Баху
Ласицкене написала открытое письмо Томасу Баху
Российская легкоатлетка обвиняет МОК в нарушении олимпийской хартии.
09.06.2022 15:52
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Поздняков заявил, что отстранение российских спортсменов происходит под давлением стран Запада
Глава ОКР назвал такие действия нарушением олимпийской хартии.
09.06.2022 14:24
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Депрессия, отписка от клубных соцсетей, визит Кросби. Малкин никак не ударит с «Питтсбургом» по рукам
Евгений Малкин обижается на свой клуб НХЛ, который не может предложить ему новый достойный контракт.
Леклер не сдается! Итоги Гран-при Австрии
Победителем одиннадцатого этапа «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, оформивший третий титул в нынешнем сезоне и вышедший на второе место в общем зачете.
Берегись, Надаль! Как Физиев стал лучшим Рафой в UFC и захотел стать лучшим Рафой в мире
В США прошел турнир UFC Vegas 58, в главном бою которого Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал бразильца Рафаэла Дос Аньоса, став претендентом на титул в легком весе, после чего вызвал на поединок теннисиста Рафаэля Надаля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика