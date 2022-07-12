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МОК опроверг заявление Риди о том, что российские спортсмены потеряли шансы на участие в ОИ-2024

В организации назвали слова функционера его личным мнением.
12 июля 2022 21:14
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг заявление его бывшего главы Крейга Риди о том, что российские и белорусские спортсмены не попадут на Олимпиаду в Париже, так как отстранены на время квалификационных соревнований.

«Комментарии, сделанные почетным членом МОК Крейгом Риди, являются его личным мнением», - приводит «РИА Новости» сообщение МОК.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что если спортсменов не допустят к Олимпийским играм, в России создадут международные соревнования внутри страны.

источник: «РИА Новости»
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