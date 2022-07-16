Карпов прокомментировал идею Терюшкова считать смену спортивного гражданства госизменой

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов не согласен с депутатом Государственной думы РФ и членом наблюдательного совета подмосковных «Химок» Романом Терюшковым, который сравнил смену спортивного гражданства с госизменой.

«Я считаю, что эта идея сталинских времен или средневековья. Он хочет забрать свободу выбора у людей? Так это сталинские репрессии», – приводит слова Карпова «РБК».

Напомним, Терюшков предложил ввести соответствующие поправки в действующее законодательство и подвергать таких спортсменов уголовному преследованию.

Ранее многие отечественные атлеты заявили, что не рассматривают вопроса выступления под чужим флагом, несмотря на санкции МОК, отстранившего большинство россиян от участия в международных соревнованиях.