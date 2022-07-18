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FINA опубликовала систему отбора на Олимпиаду в Париже

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
18 июля 2022 18:47
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация плавания опубликовала квалификационную систему на ОИ-2024 в Париже.

Как сообщает пресс-служба организации, основными соревнованиями для отбора на Игры станут ЧМ-2023 по водным видам спорта в Японии и чемпионат мира, который состоится в Дохе в феврале 2024-го.

Отмечается, что пловцы будут отбираться в эстафетах на обоих турнирах, а индивидуальная квалификация будет проходить согласно выполненному нормативу, в том числе и на внутренних соревнованиях.

В систему отбора в прыжках в воду (индивидуальных), синхронном плавании (дуэты и группы) и в водном поло войдут континентальные чемпионаты.

Напомним, что в марте FINA отстранило российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

источник: FINA
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