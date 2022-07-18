FINA опубликовала систему отбора на Олимпиаду в Париже

Международная федерация плавания опубликовала квалификационную систему на ОИ-2024 в Париже.

Как сообщает пресс-служба организации, основными соревнованиями для отбора на Игры станут ЧМ-2023 по водным видам спорта в Японии и чемпионат мира, который состоится в Дохе в феврале 2024-го.

Отмечается, что пловцы будут отбираться в эстафетах на обоих турнирах, а индивидуальная квалификация будет проходить согласно выполненному нормативу, в том числе и на внутренних соревнованиях.

В систему отбора в прыжках в воду (индивидуальных), синхронном плавании (дуэты и группы) и в водном поло войдут континентальные чемпионаты.

Напомним, что в марте FINA отстранило российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.