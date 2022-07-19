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Винер-Усманова предлагает сделать альтернативные Олимпийским играм соревнования

Следующая Олимпиада состоится в Париже.
19 июля 2022 19:02
автор: Александр Поволоцкий

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова предложила создать альтернативные международные соревнования.

Напомним, член МОК Крейг Риди заявил, что российские спортсмены потеряли шансы на участие в ОИ-2024.

«Нужно быстро перестроиться, сделать клубные соревнования среди дружественных стран. С ними нужно поддерживать отношения, делать свои лиги, свои клубные турниры международные. Можем сделать альтернативные даже Олимпийским играм соревнования. Спортсмены готовы. Надо, чтобы федерации работали в одной упряжке с министерством спорта», — цитируют Винер-Усманову «РИА Новости».

Ранее теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев не исключили возможность смены спортивного гражданства, если не смогут принять участие в международных стартах под российским флагом.

источник: «РИА Новости»
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