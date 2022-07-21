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Матыцин считает, что отстранение россиян от Олимпиады-2024 станет преступлением

Пока Россия практически изолирована от мирового спорта.
21 июля 2022 20:28
автор: Александр Шульгин

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что МОК не должен отстранить Россию от Олимпийских игр 2024 года.

«Мы не раз говорили, и это подтверждают представители других стран и федераций, что без России развитие мирового спорта невозможно. И лишать права на участие в Олимпийских играх, я считаю, это будет преступлением и приведет к еще большему разладу внутри олимпийского движения», - приводит слова Матыцина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что решение об участии тех или иных российских спортсменов в международных соревнованиях каждая федерация принимает отдельно.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдет в Париже.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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