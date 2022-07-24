Жуков не советует российским спортсменам менять гражданство

Почетный президент ОКР Александр Жуков заявил, что российским спортсменам не стоит менять гражданство, поскольку страна вернется на международную арену.

«Нужно работать над этим. Рано или поздно мы вернемся в мировые соревнования, у меня нет в этом сомнений. Не нужно менять спортсменам гражданство. Понимаю, что кому-то хочется выступать сегодня, а не завтра, но все-таки надо за свою страну выступать», - приводит слова Жукова ТАСС.

Напомним, в настоящее время россияне согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях практически во всех видах спорта.