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Жуков не советует российским спортсменам менять гражданство

Экс-глава ОКР считает, что атлеты должны выступать за свою страну.
24 июля 2022 17:44
автор: Александр Шульгин

Почетный президент ОКР Александр Жуков заявил, что российским спортсменам не стоит менять гражданство, поскольку страна вернется на международную арену.

«Нужно работать над этим. Рано или поздно мы вернемся в мировые соревнования, у меня нет в этом сомнений. Не нужно менять спортсменам гражданство. Понимаю, что кому-то хочется выступать сегодня, а не завтра, но все-таки надо за свою страну выступать», - приводит слова Жукова ТАСС.

Напомним, в настоящее время россияне согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях практически во всех видах спорта.

источник: ТАСС
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