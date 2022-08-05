МОК не поддерживает «заморозку» рейтинга из-за отстранения российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал требование тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе о «заморозке» рейтингов и приостановки соревнований из-за отстранения российских спортсменов.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Белоруссией, остается неизменной», - приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы организации.

Напомним, что МОК в феврале выпустил рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях, если это невозможно сделать, то допустить их только в нейтральном статусе.

В итоге, ряд международных организаций отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за политической ситуации в мире.

Помимо этого Россия может пропустить Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.