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МОК не поддерживает «заморозку» рейтинга из-за отстранения российских спортсменов

С подобным требованием выступила тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
05 августа 2022 09:27
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал требование тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе о «заморозке» рейтингов и приостановки соревнований из-за отстранения российских спортсменов.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Белоруссией, остается неизменной», - приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы организации.

Напомним, что МОК в феврале выпустил рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях, если это невозможно сделать, то допустить их только в нейтральном статусе.

В итоге, ряд международных организаций отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за политической ситуации в мире.

Помимо этого Россия может пропустить Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

источник: «РИА Новости»
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МОК не поддерживает «заморозку» рейтинга из-за отстранения российских спортсменов
С подобным требованием выступила тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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