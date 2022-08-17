Экс-баскетболистка Баранова предложила предоставить участникам Олимпийских игр льготу на лечение

Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова призвала ввести поправки законодательство, которые улучшат жизнь спортсменов после завершения карьеры.

«Я с трудом представляю, как справляются олимпийцы 70-80-х. Кому-то нужно поменять сустав, кому-то сделать серьезные обследования — и всё это в порядке общей очереди. Я бы предложила дать участникам олимпийских игр федеральную льготу, как у ветеранов боевых действий или работников атомной промышленности, например. Привязать их к ФМБА, чтобы они могли там проходить обследования, лечиться и получать современную высокотехнологичную помощь бесплатно», - приводит слова Барановой RT.

Баранова стала олимпийской чемпионкой в составе объединенной команды СНГ, которая выступала на летних Играх в Сеуле в 1992 году.

В полуфинале национальная команда, под руководством Евгения Гомельского победила США (79:73), а в финале обыграла Китай (76:66).