МОК не включил бокс в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе из-за России

МОК не включил бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

По данным прессы, данное решение обосновано тем, что Международная ассоциация бокса (IBA) финансируется «Газпромом».

«С финансовой точки зрения, согласно информации, содержащейся в отчете, который мы получили, у IBA пока нет новых источников дохода», - сказал спортивный директор МОК Кит МакКоннелл.

Добавим, что ранее у IBA отобрали права на организацию отбора на Игры в Париже из-за проблем в управлении, финансах и судействе.