МОК не включил бокс в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе из-за России

МОК не включил бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
По данным прессы, данное решение обосновано тем, что Международная ассоциация бокса (IBA) финансируется «Газпромом».
«С финансовой точки зрения, согласно информации, содержащейся в отчете, который мы получили, у IBA пока нет новых источников дохода», - сказал спортивный директор МОК Кит МакКоннелл.
Добавим, что ранее у IBA отобрали права на организацию отбора на Игры в Париже из-за проблем в управлении, финансах и судействе.
источник: «Советский спорт»