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МОК не включил бокс в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе из-за России

Международная ассоциация бокса финансируется «Газпромом».
09 сентября 2022 11:22
автор: Максим Скороходов

МОК не включил бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

По данным прессы, данное решение обосновано тем, что Международная ассоциация бокса (IBA) финансируется «Газпромом».

«С финансовой точки зрения, согласно информации, содержащейся в отчете, который мы получили, у IBA пока нет новых источников дохода», - сказал спортивный директор МОК Кит МакКоннелл.

Добавим, что ранее у IBA отобрали права на организацию отбора на Игры в Париже из-за проблем в управлении, финансах и судействе.

источник: «Советский спорт»
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